Кременная, ЛНР, , 10:31 — REGNUM ВСУ сумели зайти в поселок Макеевка (лиманское направление), сообщил 14 ноября в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко.

Сватово Александр Погожев © ИА REGNUM

“Это была серая зона, бои шли вокруг, в лесах. Несколько недель ВСУ пытались зайти в поселок, чтобы выровнять фронт и далее атаковать жизненно важную для нас трассу Кременная — Сватово», — отметил военкор.

В потерями киевская армия не считалась, по минимальным подсчетам, занятие поселка в серой зоне стоило ВСУ 300 человек, в том числе ста убитых, добавил Руденко.

Как сообщали ранее военкоры и власти ДНР, в районе Кременной — Сватово продолжаются упорные бои, атаки ВСУ успешно отражаются.