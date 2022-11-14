Донецк, 14 ноября, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Боевики ВСУ вновь обстреляли Киевский район Донецка, сообщили 14 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Ярослав Громов ИА REGNUM «Донецк непокорённый»

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09:55 (совпадает с мск) — н. п. Орловка — г. Донецк (Киевский р-н): выпущено 5 снарядов калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 10:14 из Карловки ВСУ вновь обстреляли Киевский район Донецка, выпустив 10 ракет из БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 14 ноября боевики ВСУ обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка.

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