Бали, Индонезия, 14 ноября, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Сегодня, 14 ноября, президент США Джо Байден перед началом саммита G20 встретился с президентом Индонезии Джоко Видодо, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Бали

Лидеры двух стран обсудили вопросы, связанные с проведением саммита «Большой двадцатки» (G20), сотрудничеством в регионе и вопрос будущего председательства Индонезии в АСЕАН.

Байден подчеркнул, что Вашингтон поддерживает центральное положение этого формата в регионе, отметил важность стратегического партнерства между США и Индонезией и пожелал Индонезии успешно провести саммит G20.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин прибыл на остров Бали (Индонезия) для участи в саммите G20.

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