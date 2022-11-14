Самара, 14 ноября, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Около двух тысяч единиц новой современной техники поступит в текущем году в больницы и поликлиники Самарской области. Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что оборудование высокого класса помогает врачам в селах и малых городах диагностировать и лечить предопухолевые патологии, эффективно выявлять колоректальный рак.

Сообщается, что в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения 38 медицинских учреждений оснащены гибкими эндоскопами, современными системами эндоскопической визуализации, автоматическими установками для дезинфекции аппаратов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что модернизация первичного звена здравоохранения реализуется в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Так, в 2021 году в городские поликлиники и сельские больницы области поступило 889 единиц медицинской техники, в том числе 37 единиц «тяжелого» оборудования.