Баку, 14 ноября, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Служба государственной безопасности Азербайджана объявила об аресте пяти человек, подозреваемых в работе на Иран. Об этом сообщили в пресс-службе СГБ Азербайджана.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

Согласно информации, задержанные были частью шпионской сети, работавшей в интересах Тегерана.

«В результате проведенных мероприятий было установлено, что Захир Аскеров, работавший капитаном корабля Каспийского морского нефтяного флота, во время получения религиозного образования в иранском городе Гум в обмен на материальную заинтересованность был привлечен к секретному сотрудничеству представителями спецслужб указанной страны», — рассказали в пресс-службе.

Утверждается, что шпионы собирали информацию о компаниях и представительствах иностранных государств в Азербайджане, данные о военных учениях и грузах, которые перевозятся на нефтяные платформы.