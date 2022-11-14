Стокгольм, 14 ноября, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Дело двух братьев, обвиняемых в Швеции в шпионаже в пользу России, может иметь «абсолютно разрушительные последствия» для доверия стран-партнеров к шведской разведке. Об этом в интервью новостной службе TT рассказал Вильгельм Агрелль, почетный профессор Лундского университета.

Edith Soto Разведка

«Худшее, что может случиться, это то, что у вас появляется партнер, у которого данные утекают к вашему противнику», — оценил последствия Агрелль.

По его словам, за последние годы единственными сопоставимыми делами о шпионаже в Швеции являются дела Стига Веннерстрёма и Стига Берглинга.

Профессор особенно подчеркнул информацию газеты DN о том, что старший брат, Пейман Киа, служил в самом секретном разведывательном агентстве Королевства Швеции, Управлении по особым поручениям (KSI). Именно Управление по особым поручениям занимается вербовкой шведской агентуры (шпионов и информаторов) в других странах.