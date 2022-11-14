Усть-Илимск, Иркутская область, , 10:29 — REGNUM Состояние военного комиссара Усть-Илимска и Усть-Илимского района Александра Елисеева, пострадавшего при нападении злоумышленника на военкомат, стабилизировалось настолько, что сегодня, 14 ноября, он выписан из больницы. Об этом сообщил главный врач Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницы Петр Дудин.

Военного комиссара Усть-Илимска, которого ранили во время стрельбы в военкомате, выписали из больницы Правительство Иркутской области

Перед выпиской Александр Елисеев поблагодарил врачей ИОКБ.

Как сообщало ИА REGNUM, военком пострадал в результате стрельбы, которую с конце сентября 2022 года устроил в военкомате местный житель. Стрелявший был задержан, в отношении него возбуждены два уголовных дела, за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, а также за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение оружия.

По поручению Губернатора Иркутской областибортом санитарной авиации Александра Елисеева доставили в областную клиническую больницу, где мужчина находился более полутора месяца. Врачи боролись за жизнь военного комиссара, проводили комплексное лечение и реабилитацию.

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