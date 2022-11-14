Усть-Илимск, Иркутская область, 14 ноября, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Состояние военного комиссара Усть-Илимска и Усть-Илимского района Александра Елисеева, пострадавшего при нападении злоумышленника на военкомат, стабилизировалось настолько, что сегодня, 14 ноября, он выписан из больницы. Об этом сообщил главный врач Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницы Петр Дудин.

Правительство Иркутской области Военного комиссара Усть-Илимска, которого ранили во время стрельбы в военкомате, выписали из больницы

Перед выпиской Александр Елисеев поблагодарил врачей ИОКБ.

Как сообщало ИА REGNUM, военком пострадал в результате стрельбы, которую с конце сентября 2022 года устроил в военкомате местный житель. Стрелявший был задержан, в отношении него возбуждены два уголовных дела, за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, а также за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение оружия.

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