Санкт-Петербург, , 10:40 — REGNUM Небольшой снежный покров образуется в Санкт-Петербурге во вторник, 15 ноября, из-за циклона, который принесёт в город мокрый снег, предупредил 14 ноября главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Снег в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, 15 ноября через Санкт-Петербург проходит небольшой циклон с северо-запада.

«Всё вроде спокойно, и ветра сильного нет, и температура воздуха слабоположительная, до +2…+3 градуса, но циклон принесёт осадки в виде дождя и мокрого снега», — рассказал Колесов, добавив, что мокрый снег в Петербурге начнется утром и ожидается в течение всей первой половины дня, пока циклон не уйдет от города на юг.

Колесов уточнил, что так как температура воздуха достаточно низкая, а осадки умеренные, то днем 15 ноября будет большая вероятность образования небольшого снежного покрова на территории Санкт-Петербурга.

«Поэтому состояние дорог, не только по области, но и в городе будет очень сложным. Будьте внимательны», — предупредил синоптик.

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