Париж, 14 ноября, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Франция отказалась принять «чуть более 3000 мигрантов в Италии, в том числе 500 человек к концу года», передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Италия отказалась принять в своих портах судно Ocean Viking с 234 мигрантами. Для французского правительства этот отказ Рима стал отказом от европейских соглашений о приеме мигрантов.

«Италия не выполняет фундаментальные обязательства в рамках механизма европейской солидарности, мы не сохраним свои обязательства, то есть приветствовать 3000 мигрантов, которые в настоящее время находятся на территории Италии», — заявил официальный представитель правительства Франции Оливье Веран.

Министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен заявил, что в ответ Франция «немедленно» приостанавливает запланированный прием мигрантов, находящихся в настоящее время в Италии. По словам Оливье Верана, к концу года их должно было прибыть около 500 человек.

Система европейской солидарности предусматривает, что дюжина государств, включая Францию, добровольно примет 8000 мигрантов, прибывших в так называемые «прифронтовые» страны, такие как Италия, но на сегодняшний день переселено только 117 мигрантов, что вызвало гнев Рима.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен осуждает «очень плохое решение» главы французского государства Эммануэля Макрона — «защитника массовой миграции».

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