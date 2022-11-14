Санкт-Петербург, 14 ноября, 2022, 10:32 — ИА Регнум. В Петербурге сезон навигации по водным путям города завершится во вторник, 15 ноября. Распоряжение об их закрытии для движения судов и водных объектов для плавания на маломерных судах опубликовал городской комитет по транспорту.

Дарья Драй ИА REGNUM Отражение Дворцового моста в Неве

«Закрыть водные пути Санкт-Петербурга для движения судов с 00:00 часов 15.11.2022», — говорится в распоряжении.

Водные объекты для движения судов также закрываются с 15 ноября. Исключение составят маломерные суда специального назначения, а также транспорт, который задействован в аварийно-спасательных мероприятиях, и ряд других.

Напомним, что в Петербурге уже ввели запрет на выход на лёд водных объектов. Ограничение вступит в силу также 15 ноября.