Ставрополь, , 10:29 — REGNUM В Ставропольском крае собран самый большой за последние годы урожай винограда. Аграрии региона получили свыше 44 тыс. тонн солнечной ягоды, что существенно превышает объемы собранного винограда за предыдущие годы, сообщил губернатор края Владимир Владимиров. По его словам, урожайность составила 107,7 центнера с гектара.

Виноград Admkrai.krasnodar.ru

«Полученные виноградарями результаты соответствуют нашим планам по возрождению одной из марочных сельскохозяйственных культур в крае. Ставропольские виноградники пережили революции, войны, антиалкогольную кампанию 1980-х, когда их площадь сократилась в разы», — рассказал Владимиров в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, в настоящее время происходит второе рождение отрасли. Для этого увеличивают площади под виноградниками, разводят свои саженцы в собственных питомниках. Так, на Ставрополье солнечная ягода растет на площади 4,9 тыс. га. Только за прошедшие пять лет площадь виноградников увеличена на 640 гектаров, в том числе на 210 гектаров в 2022 году. При этом в крае созданы два питомника мощностью до 1 млн саженцев винограда в год для обеспечения нужд виноградарей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году садоводы Ставрополья собрали самый большой урожай яблок за всю историю садоводства в крае.

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