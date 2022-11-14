Курск, 14 ноября 2022, 10:25 — REGNUM Обстрелы территории Курской области со стороны ВСУ происходят почти ежедневно. Об этом сообщил на оперативном совещании в администрации региона 14 ноября губернатор Роман Старовойт.
Глава региона поблагодарил местных жителей, которые в таких сложных условиях продолжают работать, воспитывать детей.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате очередного обстрела территории Курской области погиб сапёр, ещё двое российских военнослужащих ранены.
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