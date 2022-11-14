Курск, 14 ноября, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Обстрелы территории Курской области со стороны ВСУ происходят почти ежедневно. Об этом сообщил на оперативном совещании в администрации региона 14 ноября губернатор Роман Старовойт.

Дарья Антонова ИА REGNUM Роман Старовойт

«Фактически каждый день мы фиксируем обстрелы как мирных объектов, военных, гражданской инфраструктуры, в том числе инженерной», — приводит его слова «Секунда».

Глава региона поблагодарил местных жителей, которые в таких сложных условиях продолжают работать, воспитывать детей.

«Нам необходимо обеспечить безопасность жителей Курской области и гостей региона, над этим мы активно работаем. С каждым днем все более остро стоят вопросы укрепления обороны территории, занимаемся этим почти круглосуточно», — подчеркнул Роман Старовойт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате очередного обстрела территории Курской области погиб сапёр, ещё двое российских военнослужащих ранены.