* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 10:25 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали ещё одну девушку, участвовавшую в протестах в столице Афганистана. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Арест Fidh.org

Согласно источникам, радикалы арестовали Хумайру Юсуф, одну из активисток в области прав человека, уроженку кишлака Абдуллахейль уезда Дара провинции Панджшер.

Уточняется, что Хумайра Юсуф была задержана в 11-м районе города Кабула после нескольких месяцев розысков.

Отец Хумайры, Малик Мирза, был отставным генералом предыдущего правительства Афганистана.

Напомним, менее чем за десять дней талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали шесть участниц протестов.