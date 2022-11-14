Талибы* задержали ещё одну участницу протестов в Кабуле
* Талибы — запрещённая в России организация
Кабул, 14 ноября, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали ещё одну девушку, участвовавшую в протестах в столице Афганистана. Об этом сообщает газета «8 Собх».
Fidh.org
Арест
Согласно источникам, радикалы арестовали Хумайру Юсуф, одну из активисток в области прав человека, уроженку кишлака Абдуллахейль уезда Дара провинции Панджшер.
Уточняется, что Хумайра Юсуф была задержана в 11-м районе города Кабула после нескольких месяцев розысков.
Отец Хумайры, Малик Мирза, был отставным генералом предыдущего правительства Афганистана.
Напомним, менее чем за десять дней талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали шесть участниц протестов.