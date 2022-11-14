Луганск, 14 ноября, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Силы Луганской Народной Республики за прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий уничтожили до 90 боевиков ВСУ, сообщил 14 ноября официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Rusvesna.su Народная милиция ЛНР

«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР, противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 90 человек личного состава», — приводит его слова телеграм-канал Народной милиции ЛНР.

Также за сутки было уничтожено три танка, пять бронетранспортёров, два беспилотных летательных аппарата и 17 единиц специальной автомобильной техники ВСУ.