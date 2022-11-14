Новочеркасск, Ростовская область, , 10:27 — REGNUM В Ростовской области ищут мужчину за попытку украсть ребёнка из детского сада. Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба донского управления МВД России.

Похищение ребенка Weitushe.com

Инцидент случился вечером 11 ноября в Новочеркасске. Мать девочки была уже поблизости от дошкольного учреждения, когда попросила воспитателя одеть дочь и отпустить её на улицу, пишет 161.ru. К ребёнку, который был на территории детского сада, подошёл мужчина и предложил отвести к матери. Злоумышленник вышел с девочкой на улицу. Увидев мать ребёнка, мужчина скрылся.

ИА REGNUM сообщало, что летом 2021 года в Матвеево-Курганском районе мужчина похитил ребёнка из детского сада. Злоумышленника успели задержать воспитатели. Было возбуждено уголовное дело по ст. 126 УК РФ «Похищение человека заведомо несовершеннолетнего».

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В ноябре 2022 года председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль информацию о случаях возможного похищения детей в Ростовской области. Речь идёт о возможных инцидентах, случившихся в Батайске.

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