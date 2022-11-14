Угледар, ДНР, 14 ноября, 2022, 10:23 — ИА Регнум. На угледарском направлении началась активизация боевых действий, сообщил 14 ноября в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«Наши артиллеристы в эти дни разносили опорные пункты и фортификационные сооружения противника в самом Угледаре. Начинается движение по попытке прорыва в сам город», — рассказал военкор.

Успехи на этом направлении и перекрытие трассы на Константиновку приведут к тому, что группировка ВСУ в Марьинке будет лишена подвоза боеприпасов и окажется заблокированной, добавил Руденко.

10 ноября военкоры сообщили об освобождении села Павловка (ДНР), это упрощает продвижение армии к Угледару.