Мурманск, 14 ноября, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Мурманская область подготовила и направила мобилизованным 17 тонн амуниции. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве региона сообщил губернатор Андрей Чибис.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

«Я побывал в Ленинградской и Калининградской областях, где наши ребята проходят спецподготовку. Мы привезли им 17 тонн дополнительной амуниции. Продолжаем доставать в ежедневном режиме то, что нужно нашим военным, которые находятся в зоне спецоперации», — сообщил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области под частичную мобилизацию попали около тысячи человек.