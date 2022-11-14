Стокгольм, , 10:34 — REGNUM По данным Агентства по охране окружающей среды, Швеции предстоит пройти долгий путь, чтобы достичь большинства поставленных климатических целей. Сейчас страна не достигает 15 из 16 целевых показателей, передает телеканал SVT.

Флаг Швеции Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM

Журналисты напоминают, что Швеция имеет 16 национальных целей в области качества окружающей среды. 15 из них не могут быть достигнуты в запланированные сроки.

«Это означает, что в обществе недостаточно инструментов и мер контроля, чтобы мы могли это сделать», — заявила в интервью SVT представитель Агентства по охране окружающей среды Карин Хогстранд, которая отвечает за достижение климатических целей.

Отмечается, что показатели были введены в 1999 году и ожидалось, что они должны быть достигнуты еще в 2020 году. После сроки были сдвинуты на 2030 год, чего, как оказалось, тоже недостаточно.