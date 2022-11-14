Херсон, 14 ноября, 2022, 10:22 — ИА Регнум. В Херсоне после ухода российских войск местных жителей привязали к столбам. Фотографию экзекуции опубликовало американское агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

На снимке двое мужчин в верхней одежде привязаны к столбам. Их руки за спинами стянуты пластиковыми хомутами. Фоном фотографии выступает билборд — «Херсон — навеки с Россией».

По информации западных СМИ, мужчины наказаны за сотрудничество с российскими войсками.