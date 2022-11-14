Ереван, 14 ноября, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Стамбуле из-за взрыва. Заявление было размещено 14 ноября в соцсети Twitter.

Parliament.am Арарат Мирзоян

«Выражаю искренние соболезнования семьям жертв смертоносного взрыва в Стамбуле и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», — написал Мирзоян в адрес турецкого коллеги Мевлюта Чавушоглу.

Ранее соболезнования выразили лидеры ряда стран и другие официальные лица. Также было обращение от посольства России в Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв в Стамбуле прогремел 13 ноября. Погибли шесть человек, более 80 получили ранения. Сообщается, что на камеры видеонаблюдения попала женщина, которая якобы оставила на улице сумку со взрывным устройством. Задержан один подозреваемый в совершении теракта.