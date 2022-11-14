Вашингтон, , 10:20 — REGNUM Заявление главы американского Минфина Джанет Йеллен о намерении США ввести с 14 ноября новые антироссийские санкции против «транснациональной сети», спровоцировали широкий общественный резонанс. Многие люди считают, что российский ответ должен быть жёстким: вплоть до высылки дипломатов.

Санкции Иван Шилов, ИА REGNUM

«Есть вопрос. А мы что, им до сих пор там какое-то ценное сырье продаём? Может уже пора крантик завинтить?» — рассуждает Елена Гайдукова.

«Главное, не обращать внимание на всякие там санкции и продолжать поставлять в США уран, литий, двигатели для спутников и т.д. — главное, что врагу это все нужно», — иронизирует Сергей Сеттер.

«Больше их зерном кормите и они ещё больше введут санкций. Молодцы!» — поддерживает Игорь Рогатин.

«Да, вы правы! И титан не прекращать поставлять им, которого у них нет и без которого они не могут производить своё оружие», — поддерживает Анна.

«Российские «партнёры», делают всё, чтобы в России жилось «благополучно»… Когда уже перестанем заигрывать с Западом?» — спрашивает Юрий Мацун.

«Почему какая-то недострана взяла себе право вводить санкции или не вводить? Кубу вон сколько времени держат в санкциях! Венесуэла, Иран, КНДР… Не слишком ли много они берут на себя? Вопрос риторический, конечно же… может уже посерьёзнее против них ввести санкции, без оглядки на наших олигархов? Кто-то всё до сих пор сомневается, против чего идёт война? По моему сомнений ни у кого не должно оставаться», — поделилась мнением Елена Морозова.

«Западу не удастся своими санкциями как либо поменять политическую ситуацию в России. А уж тем более этими ограничительными мерами Россию невозможно заблокировать! Данные меры предпринятые Западом ударят по нему же. Россия всегда выступала за конструктивный диалог в решении тех или иных проблем», — отмечает Полина Соколова.

«Скажите старушке, пусть положит свои санкции куда-нибудь, где есть место, и идёт печку топить, зима скоро!» — иронизирует по поводу заявления Джанет Йеллен Татьяна Веронкина.

«Шла бы бабушка на покой. Не заметила, как подкралась инфляция, не заметит, как прийдёт Альцгеймер», — соглашается Наталья Ковалёва.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что новые антироссийские санкции США коснутся военно-промышленного комплекса РФ, заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен.

По её словам, речь идет о 42 физлицах и организациях «транснациональной сети», связанных «с закупкой военных технологий в пользу России». Глава минфина США уточнила, что всю информацию о новых санкционных мерах, которые коснуться финансовых посредников, планируется объявить 14 ноября.

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