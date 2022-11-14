Москва, 14 ноября, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Маловероятно, что российский ВВП покажет двузначный рост в первые три квартала 2023 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 ноября заявил доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Максимов.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

«Внешняя политическая турбулентность на сегодняшний день является наиболее деструктивным фактором в вопросах магистрального развития национальной экономики России, — сказал он. — При критическом ограничении экспорта по политическим мотивам национальная экономика России может столкнуться с системным кризисом. При таком сценарии исключать двузначного падения ВВП нельзя. Впрочем, полагаю, что такой сценарий относится к категории гипотетических и может рассматриваться лишь в этом смысле».

При этом, как полагает Максимов, уверенно говорить о росте ВВП в первых трёх кварталах 2023 года вряд ли возможно.

«Рост ВВП может начаться с IV квартала 2023 года, — предположил эксперт. — В арсенале правительства имеются средства, до сих пор не реализованные в необходимом объёме. В первую очередь это инвестиции в глобальные инфраструктурные проекты, способные стать мощными драйверами для выхода на трек устойчивого роста ВВП».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, экономика РФ сумела избежать тех катастрофических сценариев, которые предрекались ей весной 2022 года.