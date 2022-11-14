Эрбиль, Ирак, , 10:25 — REGNUM Не менее восьми ракет были выпущены с иранской территории по территории Иракского Курдистана утром 14 октября. Об этом сообщает Kurdistan 24.

Пуск ракет «Шахаб-3». Иран Hossein Velayati

По данным журналистов, две ракеты поразили район Койсанджак провинции Эрбиль, ещё пять ракет поразили город Койя — под обстрел попали штаб-квартиры местных курдских партий.

Журналисты приводят заявление местных служб здравоохранения, которые сообщают об одном погибшем и восьми раненных в результате атаки. Их доставляют в местные больницы.

Кроме того, отмечают журналисты, иранская армия применила беспилотники-камикадзе, которые поразили ряд объектов в городе Комала. О пострадавших в результате нападения не сообщается.

Ранее власти Ирана неоднократно заявляли о готовности к обстрелам сопредельных территорий Ирака, на которых базируются курдские вооружённые формирования.