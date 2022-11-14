Москва, 14 ноября, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Экономика России смогла избежать тех катастрофических сценариев, которые весной 2022 года предсказывали ей некоторые эксперты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 ноября заявил доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Максимов.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

«Что позволило экономике России избежать тех катастрофических сценариев, о которых наперебой говорили некоторые эксперты в марте–апреле? В первую очередь крайне разумные действия властей, — сказал Максимов. — Большинство принятых инициатив оказались действенными и абсолютно своевременными. Кроме того, провалились попытки западных стран организовать международную изоляцию России. Как следствие этого наблюдалась более благоприятная динамика экспорта, обеспечившая существенную поддержку ВВП РФ. На сегодняшний день наиболее вероятным видится сценарий, при котором по итогам 2022 года падение ВВП составит значение из диапазона 2,8-3,2%».

При этом, как полагает Максимов, если сохранятся позитивные тренды по насыщению внутреннего предложения, обеспечению устойчивости национальной валюты и низкого уровня безработицы, то оценку падения можно будет уменьшить на 0,1-0,3%.

«Ещё одним фактором, способным «вытянуть» итоговый результат, можно считать прекращение торговли российскими углеводородами по дисконтным ценам, — сказал Максимов. — Такая практика сейчас наблюдается в отношении поставок российского СПГ на рынки Азии. Абсолютно исключать такую вероятность, безусловно, не следует».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Минфин США пригрозил ввести санкции против ряда российских граждан и юридических лиц.