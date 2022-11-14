Амстердам, 14 ноября, 2022, 10:17 — ИА Регнум. По мнению ведущей в Африке компании по возобновляемым источникам энергии Lekela, для ослабления проблем в ЮАР с электроэнергией потребуются годы, так как склонность южноафриканского правительства к использованию для выработки электричества угля привела к краху производителей оборудования для ветровой и солнечной энергетики. Об этом 14 ноября сообщает агентство Bloomberg.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЮАР

Как отметил глава названной компании, базирующейся в Амстердаме, Крис Антонопулос ситуация усугубляется проблемами глобальных цепочек поставок из-за антироссийских санкций, которые замедляют строительство электростанций на возобновляемых источниках энергии.

Также он указал, что в ЮАР наблюдается тяжёлая ситуация с электроэнергией из-за устаревания и плохого обслуживания угольных электростанций и, хотя при нынешнем южноафриканском президенте Сириле Рамафосе наиболее развитая в промышленном плане стран Африки выступает за увеличение использования возобновляемых источников энергии, на сегодня 80% её электроэнергии по-прежнему зависит от угля.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября заседание технического комитета по строительству длиннейшего в мире газопровода Нигерия — Марокко прошло в марокканском Рабате.