Якутск, 14 ноября, 2022, 10:22 — ИА Регнум. К административной ответственности намерены привлечь жителя Якутска, принадлежащая которому собака покусала горожанина. Об этом заявил на планёрке в мэрии столицы республики заместитель руководителя Департамента ветеринарии по Якутску Виктор Семёнов, сообщил телеграм-канал «Якутск».

Администрация Улан-Удэ Собака

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Всего за неделю в городе отловили 55 безнадзорных животных, от жителей Якутска поступили 103 заявки на отлов собак. В Якутске также проводятся рейды, работают три бригады.

По итогам этой работы были составлены десять протоколов об административных правонарушениях. Владельцев животных привлекут к административной ответственности за самовыгул питомцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря 2021 года в Якутске стая собак насмерть загрызла женщину. Животные повалили её за несколько секунд. Было возбуждено уголовное дело.