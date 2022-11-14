Уфа, 14 ноября, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Глава Башкирии Радий Хабиров находится на больничном. Об этом сообщил премьер-министр правительства региона Андрей Назаров на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Glavarb.ru Радий Хабиров

По его словам, врачи диагностировали Хабирову воспаление легких.

«Во время рабочих поездок Радий Хабиров простудился, переносил на ногах. В результате ему диагностировали воспаление легких. Мы уговорили его несколько дней на больничном побыть, пролечиться чтобы не было последствий, поэтому сегодня оперативку проводим без него», — сказал Андрей Назаров.