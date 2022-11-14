Новосибирск, 14 ноября, 2022, 10:25 — ИА Регнум. В Новосибирской области начата проверка после ДТП с участием рейсового автобуса, которое произошло утром 14 ноября. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

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Напомним, что на трассе Р-254 «Иртыш» рейсовый автобус «Неоплан» врезался в припаркованный грузовик «Интернационал». Пострадали пассажиры.

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«Организована проверка в связи с ДТП, произошедшим на территории Промышленно-логистического парка, в результате которого повреждения получили два человека. Угрозы их жизни и здоровью нет, — рассказали в прокуратуре. — В ходе проверки будет дана оценка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения при перевозке пассажиров заказным транспортом и организации движения на территории предприятия».

Отметим, что ранее сообщалось о десяти пострадавших пассажирах автобуса, который врезался в припаркованный грузовой автомобиль «Интернационал».