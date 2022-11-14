Оренбург, 14 ноября, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер подписал указы о кадровых назначениях в министерстве экономического развития инвестиций, туризма и внешних связей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Orenburg-gov.ru Назначение

На должность первого заместителя министра экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области назначена Елена Здорова. Ранее она являлась заместителем министра. В новом статусе Здорова работает с 14 ноября.

С 15 ноября пост заместителя министра экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбуржья займёт Никита Хилимончик. До этого он возглавлял АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Оренбуржье».