Токио, 14 ноября, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Угроза подрыва бомбы поступила в Токийский окружной суд, который находится в центре японской столицы. Об этом сообщает 14 ноября агентство Kyodo.

(сс) Luca Sartoni Токио

В связи с сообщением о возможном взрыве вход в здание временно закрыт, сотрудники полиции проводят проверку. Посетителей попросили покинуть здание. Запланированные судебные заседания пройдут либо позднее в этот же день, либо в другие дни.

В числе запланированных заседаний было и решение Верховного суда по поводу итогов выборов в верхнюю палату парламента. Решение вынесут на два часа позднее запланированного.

По данным полиции, письмо с угрозой взрыва в окружном суде Токио направил в агентство иммиграционной службы Японии некий мужчина. Такое же письмо пришло в столичную пожарную службу.