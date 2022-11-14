Лондон, 14 ноября, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Правительство Великобритании попросило своих граждан не ездить в Афганистан из-за неустойчивой ситуации в сфере безопасности. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

В рекомендации британского МИД указано, что в настоящее время в Афганистане нет представителей консульской службы и возможности оказания консульских услуг сильно ограничены. В ведомстве отметили, что ситуация с безопасностью в Афганистане крайне нестабильна и существует риск терактов, особенно в аэропортах.

Министерство отметило, что риск ареста британских граждан в Афганистане увеличился, и правительство может не получить информации о ряде подобных арестов.

«Поездка в Афганистан чрезвычайно опасна, пограничные переходы могут быть перекрыты», ― говорится в бюллетене министерства.

Также в рекомендации указано, что, если, несмотря на эти предупреждения, британские граждане всё же намерены оставаться в Афганистане, им следует стараться избегать собраний, скрывать свою личность и принимать соответствующие меры предосторожности.

В то же время талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неоднократно заявляли, что ситуация в сфере безопасности гораздо стабильнее, чем при предыдущем правительстве, и призвали государства вновь открыть свои посольства в Кабуле.

Напомним, Чешская Республика объявила на прошлой неделе, что закрывает своё посольство в Афганистане из-за проблем с безопасностью. По факту чешское посольство прекратило свою деятельность и фактическое присутствие в стране с момента бегства сил международной коалиции из Афганистана. Диппредставительство было открыто и осуществляло свою деятельность в силу участия Чехии в операциях НАТО в Афганистане.