Бали, Индонезия, , 10:15 — REGNUM Сегодня, 14 ноября, председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин прибыл на остров Бали (Индонезия), сообщило Центральное телевидение Китая.

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На 12:30 по мск у Си Цзиньпина запланирована встреча с президентом США Джо Байденом. Ожидается, что беседа лидеров двух стран продлиться несколько часов. Си Цзиньпина

По информации китайского СМИ, Си Цзиньпин пробудет на Бали с 14 по 17 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, 15–16 ноября на Бали пройдёт саммит стран Большой двадцатки (G20).

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