Москва, 14 ноября, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Московский ЦСКА одержал победу над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 8:5.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

В составе ЦСКА дубль оформил нападающий Павел Карнаухов. Ещё по шайбе забросили Сергей Плотников, Артём Сергеев, Максим Мамин, Константин Окулов, Максим Соркин и Михаил Григоренко.

В составе «Динамо» точными бросками отметились форварды Райан Спунер, сделавший дубль, Ник Меркли, Дмитрий Соколов и Вадим Мороз.

На сегодняшний день ЦСКА занимает второе место в Восточной конференции, на счету команды 41 очко. «Динамо» идёт на шестом месте в Восточной конференции с 32 очками.

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