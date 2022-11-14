Красноярск, 14 ноября, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Первый заместитель председателя Законодательного собрания Красноярского края Сергей Попов («Единая Россия») слагает полномочия депутата. Эту информацию ИА REGNUM подтвердили в пресс-службе краевого парламента.

Bennett Meier Отставка

Как сообщает телеграм-канал «Парламент на Енисее», 14 ноября Попов направил спикеру Заксобрания Алексею Додатко заявление о досрочном прекращении полномочий депутата.

Вопрос об отставке депутаты рассмотрят 24 ноября на сессии Заксобрания.

О причинах своего решения парламентарий рассказал «7 каналу «. По его словам, «личные и семейные обстоятельства» вынуждают его покинуть Красноярск.

Напомним, Сергей Попов является председателем комитета по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению. С 2010 по 2011 год он являлся начальником управления информационной политики губернатора Красноярского края. С 2012 года — депутат регионального Заксобрания.

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