Икалуит, Канада, 14 ноября, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Независимо от того, кто сидит в Белом доме, присутствие США в Арктике является приоритетом. Об этом заявила генеральный консул США в Квебеке (Канада) Даниэль Моноссон в ходе рабочего визита в Нунавут, сообщает Arctic Today.

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По словам генконсула США в Квебеке, целью визита было повышение осведомленности Канады о том, что Соединённые Штаты опубликовали национальную стратегию для Арктического региона, рассчитанную на 10 лет.

«Независимо от того, кто сидит в Белом доме, присутствие США в Арктике является приоритетом. Мы всегда будем стремиться к тесному сотрудничеству с Канадой, потому что у нас взаимный союз и дружба. Я думаю, что здесь больше согласованности, чем различий, например, в интересе к цепочкам поставок, важнейшим полезным ископаемым и работе с местными сообществами», — сказала дипломат.

Она также добавила, что не согласна с тем, что в случае со сменой администрации США произойдут изменения в отношениях двух стран. «В долгосрочной перспективе это стабильные и надёжные отношения», — добавила Моноссон.

Напомним, 7 октября 2022 года Белый дом США представил новую стратегию по развитию в Арктике на 10 лет, назвав четыре её «столпа»: безопасность, изменение климата и защита окружающей среды, устойчивое экономическое развитие, а также международное сотрудничество.

Как сообщало ИА REGNUM, посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов заявил, что Россию настораживает новая нацстратегия США по развитию Арктического региона. Документ направлен скорее на противоборство, а не на конструктивное взаимодействие северных стран.

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