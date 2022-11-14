Москва, 14 ноября, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Продолжающийся геноцид русских в оккупированных киевским режимом российских регионах доказывает невозможность переговоров. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

«Жертвами становятся все, кто выступает против преступной майданной власти, кто хочет быть со своей исторической Родиной — Россией — и оставаться русским. Убить могут за найденный российский флаг и георгиевскую ленточку, за неосторожно сказанное на родном языке слово. Это не что иное, как геноцид», — заявил Миронов.

В этой связи, по мнению парламентария, Россия на всех уровнях должна поднимать вопрос о геноциде русских, а правоохранительные органы должны тщательно вести сбор материалов для будущего трибунала над нацистскими преступниками.

«Очевидно, что Запад с его лживыми двойными стандартами будет всячески препятствовать суду над своими подручными. Но независимые страны должны знать, какие чудовищные преступления покрывают сторонники «демократии», — сказал депутат.

Первоочередная цель — освободить братскую б. УССР от режима Зеленского, как в 1945-м отцы и деды освобождали Европу от нацистов, резюмировал Миронов.