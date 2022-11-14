Киев, , 10:13 — REGNUM Бывший эстонский депутат Марко Михкельсон получил награду от киевского режима, сообщает 14 ноября портал Baltnews.

Зеленский Официальное интернет-представительство главы киевского режима

По данным СМИ, Владимир Зеленский объявил о награждении орденами второй степени граждан Эстонии, в том числе бывшего председателя комиссии Рийгикогу (парламента страны) по иностранным делам Марко Михкельсона.

Ранее он лишился депутатского мандата из-за скандала: в его телефоне нашли неприличные фотографии детей. При этом сам Михкельсон называл снимки «семейными делами».