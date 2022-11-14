Вашингтон, 14 ноября, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Промежуточные выборы в США завершились, и, несмотря на потерю нескольких мест в Палате представителей, результаты выборов можно назвать как победу демократов. Об этом сообщает собкор шведского телеканала SVT в США Стефан Осберг.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

Демократы вышли победителями, потому что они сохранили власть в Сенате, а обещанная республиканцами «красная волна» так и не поднялась в нескольких штатах.

«Эти выборы не увенчались успехом ни для Республиканской партии, ни для Дональда Трампа», — считает Осберг.

Для демократов сохранение контроля над Сенатом означает, что республиканцы не могут замедлить политику президента Джозефа Байдена.

«В то же время большинство в Палате представителей для республиканцев означает, что они могут начать расследования в отношении, например, Хантера Байдена или остановить деятельность комитета, расследующего события 6 января», — добавил журналист.