Москва, , 10:10 — REGNUM Почти 31,3 тысячи человек воспользовались Керченской паромной переправой за период с 9 октября до 07:00 14 ноября, об этом сообщили в Минтрансе России.

У Керченской переправы Марина Каширская © ИА REGNUM

В общей сложности через Керченский пролив паромной переправой в обе стороны были перевезены 31 286 пассажиров, 19 235 единиц автотранспорта и 1689 железнодорожных вагонов.

Всего на линии работает семь паромов, за этот период они успели сделать 626 рейсов.

Как сообщало ИА REGNUM, Керченская паромная переправа была вновь запущена после теракта на Крымском мосту. Сейчас ведутся работы по восстановлению двух повреждённых пролётов.