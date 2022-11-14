Стокгольм, 14 ноября, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Информация, к которой имели доступ два гражданина Швеции, обвиненные на прошлой неделе в шпионаже в пользу России, могла, попав в чужие руки, нанести большой ущерб как шведской, так и европейской разведке. Об этом сообщил телеканал SVT.

AJC1 Шпионаж

Том Тавениус, временно исполняющий обязанности начальника службы безопасности телеканала SVT, сам работал как в Службе безопасности Швеции, так и в Вооруженных силах страны. Он опасается, что информация, которую два брата могли передать иностранной разведке, сорвет многолетнюю разведывательную работу.

«Если российская военная разведка все же получила доступ к информации шведской контрразведки, когда дело касается, например, слежения за деятельностью ГРУ в Европе, то это может свести на нет работу последних лет», — отметил Тавениус.

Напомним, что оба брата, обвиняемых в шпионаже в пользу России, отрицают свою вину.