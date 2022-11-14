Чебоксары, , 10:08 — REGNUM В трёх муниципалитетах Чувашии республиканские власти планируют построить мусоросортировочные комплексы на основе концессионного соглашения. Данные объекты должны появиться в Батыревском, Канашском и Моргаушском районах. Заявки принимаются до 23 декабря, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Мусор Иван Шилов © ИА REGNUM

Все три мусоросортировочных комплекса твёрдых коммунальных отходов (ТКО) должны быть мощностью 30 тыс. тонн в год. Власти рассчитывают, что строительство мусоросортировочных комплексов позволит «выделить из состава отходов и вовлечь в хозяйственный оборот вторичные материальные ресурсы, которые в настоящее время захораниваются на полигоне», создать условия для развития производств по переработке вторичных ТКО.

«Концессионер обязуется за свой счёт осуществить создание объекта соглашения […], право собственности на который будет принадлежать концеденту, и осуществлять его эксплуатацию. При этом продукция и доходы, полученные концессионером в результате осуществления деятельности, предусмотренной соглашением, являются собственностью концессионера», — говорится в проекте концессионного соглашения.

Срок действия всех трёх концессионных соглашений составит 25 лет.

В документах отмечается, что расчётная (предварительная) сметная стоимость строительства (без учёта НДС) объектов концессионных соглашений «на этапе создания» в Моргаушском районе составляет по 289 003,33 тыс. рублей, в Канашском районе — 276 958,62 тыс. рублей. При этом в предложении о заключении концессионного соглашения по строительству мусоросортировочного комплекса в Батыревском районе размещён документ по Моргаушскому району.

На реализацию указанных проектов может быть предоставлен капитальный грант в размере 50% от суммы предварительной сметной стоимости.

Как следует из документа, строительная стоимость комплексов в Батыревском и Моргаушском районах («в ценах соответствующих лет, включая затраты на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей, включая затраты на уплату НДС») составляет346 803 951 рублей, в Канашском районе — 332 350 350 рублей.

Объём инвестиций концессионера в создание мусоросортировочного комплекса в Канашском районе может составить369 048 013 рублей, в Батыревском и Моргаушском районах — до405 687 493 рубля.

Заявки завершат принимать 23 декабря.