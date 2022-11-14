Чебоксары, 14 ноября, 2022, 10:08 — ИА Регнум. В трёх муниципалитетах Чувашии республиканские власти планируют построить мусоросортировочные комплексы на основе концессионного соглашения. Данные объекты должны появиться в Батыревском, Канашском и Моргаушском районах. Заявки принимаются до 23 декабря, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

Все три мусоросортировочных комплекса твёрдых коммунальных отходов (ТКО) должны быть мощностью 30 тыс. тонн в год. Власти рассчитывают, что строительство мусоросортировочных комплексов позволит «выделить из состава отходов и вовлечь в хозяйственный оборот вторичные материальные ресурсы, которые в настоящее время захораниваются на полигоне», создать условия для развития производств по переработке вторичных ТКО.

«Концессионер обязуется за свой счёт осуществить создание объекта соглашения […], право собственности на который будет принадлежать концеденту, и осуществлять его эксплуатацию. При этом продукция и доходы, полученные концессионером в результате осуществления деятельности, предусмотренной соглашением, являются собственностью концессионера», — говорится в проекте концессионного соглашения.

Срок действия всех трёх концессионных соглашений составит 25 лет.

В документах отмечается, что расчётная (предварительная) сметная стоимость строительства (без учёта НДС) объектов концессионных соглашений «на этапе создания» в Моргаушском районе составляет по 289 003,33 тыс. рублей, в Канашском районе — 276 958,62 тыс. рублей. При этом в предложении о заключении концессионного соглашения по строительству мусоросортировочного комплекса в Батыревском районе размещён документ по Моргаушскому району.

На реализацию указанных проектов может быть предоставлен капитальный грант в размере 50% от суммы предварительной сметной стоимости.

Как следует из документа, строительная стоимость комплексов в Батыревском и Моргаушском районах («в ценах соответствующих лет, включая затраты на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей, включая затраты на уплату НДС») составляет346 803 951 рублей, в Канашском районе — 332 350 350 рублей.

Объём инвестиций концессионера в создание мусоросортировочного комплекса в Канашском районе может составить369 048 013 рублей, в Батыревском и Моргаушском районах — до405 687 493 рубля.

Заявки завершат принимать 23 декабря.