Южно-Сахалинск, 14 ноября, 2022, 10:08 — ИА Регнум. На Сахалине собрали очередную партию гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции в защиту Донбасса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщили 14 ноября в региональном штабе ОНФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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Сбор помощи шёл в рамках акции «Всё для Победы». Неравнодушные жители островного региона собрали для военнослужащих печенье, сгущенку, сладости, сахар, а также средства личной гигиены. Всего — 220 кг.

Помощь будет направлена в 68-й военный корпус.

«Ребята, берегите себя! Мы в вас верим. Победа будет за нами», — сказали представители сахалинского штаба ОНФ.

Как сообщало ИА REGNUM, Камчатка передаст Светлодарску и Мироновскому в Донецкой Народной Республике две единиц специальной коммунальной техники.