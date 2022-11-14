Владикавказ, , 10:12 — REGNUM В Северной Осетии 13 ноября состоялось освящение кафедрального собора святого великомученика Георгия Победоносца во Владикавказе. Чин великого освящения совершил прибывший в республику Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мероприятие стало одним из центральных в год празднования 1100-летия крещения Алании, которое на государственном уровне отмечают в 2022 году в Северной Осетии согласно указу президента РФ Владимира Путина, подписанного в 2017 году.

Патриарх Алексей Колчин © ИА REGNUM

В преддверии к празднованию этой знаменательной даты была проведена реконструкция главного храма Северной Осетии — кафедрального собора святого Георгия Победоносца. В течение двух лет проводились роспись и благоукрашение храма. Патриарх Кирилл передал в дар собору икону Божьей Матери «Умягчение злых сердец».

По случаю празднования 1100-летия крещения Алании владыка после церемонии освящения собора вручил награды. Глава республики Сергей Меняйло и премьер-министр Борис Джанаев получили из рук Патриарха Кирилла орден Святого благоверного князя Даниила Московского II степени.

«Вице-премьер Лариса Туганова удостоена ордена преподобной Евфросинии Московской III ст. Депутат Государственной думы РФ Артур Таймазов, министр культуры РСО — Алания Эдуард Галазов и глава Северной Осетии в 2016–2021 гг. Вячеслав Битаров отмечены орденом благоверного князя Даниила Московского III ст. Кроме того, орденом преподобного Сергия Радонежского III ст. был награжден Протоиерей Константин Джиоев. Орден преподобного Серафима Саровского III ст. из рук предстоятеля Русской Церкви получили президент-председатель правления ЦМРбанка Руслан Арефьев и первый заместитель председателя правления ЦМРбанка Андрей Барсов»,— сообщили в пресс-службе руководителя региона.

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