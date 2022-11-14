Анкара, 14 ноября 2022, 10:16 — REGNUM За терактом в Стамбуле, в котором погибли шестеро человек, стоят курдские боевики, заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу 14 ноября, сообщает Reuters.
По словам чиновника, приказ о совершении теракта на проспекте Истикляль в Стамбуле был отдан в Кобани, городе на севере Сирии, где турецкие силы в последние годы проводили операции против сирийских курдских ополченцев YPG.
После теракта, который произошел 13 ноября, из больниц были выпущены пятьдесят пострадавших. На фоне теракта появились опасения, что Турция может стать мишенью для новых терактов, которые она перенесла в период с середины 2015 по 2017 год.