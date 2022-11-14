Анкара, , 10:16 — REGNUM За терактом в Стамбуле, в котором погибли шестеро человек, стоят курдские боевики, заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу 14 ноября, сообщает Reuters.

По словам чиновника, приказ о совершении теракта на проспекте Истикляль в Стамбуле был отдан в Кобани, городе на севере Сирии, где турецкие силы в последние годы проводили операции против сирийских курдских ополченцев YPG.

«Мы оценили, что инструкция по атаке поступила из Кобани», — сказал Сойлу, добавив, что боевик пролетел через Африн, еще один регион на севере Сирии.

«Человек, осуществивший теракт, оставивший бомбу, задержан. Ранее было задержано еще около 21 человека», — сказал Сойлу.

После теракта, который произошел 13 ноября, из больниц были выпущены пятьдесят пострадавших. На фоне теракта появились опасения, что Турция может стать мишенью для новых терактов, которые она перенесла в период с середины 2015 по 2017 год.