Новосибирск, 14 ноября, 2022, 10:17 — ИА Регнум. В течение 2022 года несколько раз менялись стратегии финансового поведения граждан России: в одни периоды отмечался рост объёмов наличных средств на руках, в другие — возврат средств на счета и вклады в банке. На это влияют как рациональные причины, так и эмоции, ожидания людей. Об этом ИА REGNUM рассказала кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов Новосибирского государственного университета экономики и управления Тамара Попова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Из рациональных оснований можно отметить уровень ключевой ставки: в период высоких ставок были открыты срочные вклады. Их длительность в основном составляла несколько месяцев (менее одного года). Каждый раз после значительного повышения ставок по вкладам наблюдается эффект отказа от перезаключения: когда банк предлагает перезаключить договор вклада по ставке вдвое ниже, у человека возникает база для сравнения и появляется желание отказаться от пролонгации вклада. Это не относится к рациональным основам принятия решения, но показывает, как сильно мы не любим проигрывать и терять, — отметила экономист. — Ощущения неопределённости также подталкивают граждан к переносу подушки безопасности из банковской системы в наличные деньги на руках. В данный момент граждане не обладают полной информацией об устойчивости финансовых институтов. Необходимо время, чтобы новые принципы их функционирования стали понятны и прозрачны. По мере возникновения в обществе понимания, как в текущих условиях работает платёжная инфраструктура, при снижении частоты изменений в правилах проведения операций денежные средства будут возвращаться на счета».

Ранее сообщалось, что по итогам сентября 2022 года объём наличных средств на руках у населения, бизнеса и ИП достиг 14,2 трлн рублей. Это рекорд с 2015 года.