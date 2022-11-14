Вашингтон, 14 ноября 2022, 10:06 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Джо Байден на предстоящих переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином будет стремиться предотвратить дальнейшее ухудшение связей между двумя странами, передает Bloomberg со ссылкой на чиновников США.
По их словам, Байден понимает, что американо-китайские отношения «во многих аспектах являются наиболее важными для США».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо признался, что он очень рад, что 17 глав государств и представители глав государств приехали на Бали для участия в саммите G20.
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