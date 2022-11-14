Вашингтон, , 10:06 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Джо Байден на предстоящих переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином будет стремиться предотвратить дальнейшее ухудшение связей между двумя странами, передает Bloomberg со ссылкой на чиновников США.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден

«Байден стремится предотвратить дальнейшее ухудшение американо-китайских связей. Он стремится свести к минимуму риск ошибок и неправильных толкований во взаимодействии между двумя странами», — отметили чиновники.

По их словам, Байден понимает, что американо-китайские отношения «во многих аспектах являются наиболее важными для США».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо признался, что он очень рад, что 17 глав государств и представители глав государств приехали на Бали для участия в саммите G20.

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